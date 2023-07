César Delgado no titubeó al asegurar que la Leagues Cup no es un torneo que le favorece a la Liga MX, pues lo catalogó como un 'show' que solamente sirve para obtener ganancias económicas y no futbolistas.

“Es puro show, puro negocio para los amigos mexicanos que están en Estados Unidos, para mejorar, México debe de jugar la Copa Libertadores o la Sudamericana, y no sólo por dinero”, expresó Chelito Delgado en una entrevista para redes sociales.

El exjugador de Cruz Azul jugó en la Liga MX de 2003 a 2007, después emprendió un viaje a Europa y regresó a México en 2011, y con el conocimiento que tiene, aseguró que la rivalidad que hay ante la MLS no sirve nada para el futbol nacional.

“Ese torneo no ayuda futbolísticamente para lo que quiere México, es mejor estar en la Libertadores o la Sudamericana. El único objetivo de eso es recaudar dinero. México tiene un nivel muy competitivo y debe de jugar una Libertadores.

“Sé que el desgaste por los viajes es bastante, pero vale la pena, es más atractivo para la afición, aunque comprendo que el motivo ahora es el dinero, eso todo lo sabemos”, finalizó el Chelito Delgado, haciendo énfasis en que “porque está Leo Messi”, voltean a ver a la MLS, “pero muchos la consideran como una liga amateur”.

