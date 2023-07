Gil Alcalá quiere quedarse con el puesto titular en Pumas: 'Estaré listo y preparado'

Está latente la posibilidad de que Gil Alcalá sea el portero titular de los Pumas de la UNAM durante su participación en la Leagues Cup y esa sería una oportunidad inmejorable para el arquero tapatío, quien advirtió que con un solo chance que le dé el técnico argentino Antonio Mohamed, eso bastará para que le demuestre de lo que es capaz. "Un chance, uno nada más, porque estaré listo y preparado para el momento que sea.

"Sí, yo creo que se puede encontrar una oportunidad ahí (en la Leagues Cup) y por qué no aprovecharla al cien por ciento, porque luego las oportunidades son pocas y Julio (González) lo está haciendo bien, pero si se da la oportunidad en la Leagues Cup voy a dar la vida, porque es el momento indicado para aprovecharla", dijo a RÉCORD el arquero el cuadro capitalino previo al debut del equipo en la Leagues Cup.

Gil Alcalá está consciente de que no será fácil quitar a Julio González del marco auriazul; sin embargo, compartió que entre ambos arqueros existe una competencia interna que es muy leal y saben que todo está en manos del entrenador de elegir al que defenderá el arco de los felinos, por lo que al que le toque estar en banca se dedicará a apoyar.

"Él sabe (Mohamed) lo que me tocó jugar, que tuve buenas participaciones, es una competencia linda para el entrenador (para observar jugadores), se la ponemos todos complicada (el buscar elegir a su once titular en cada encuentro) y él (Julio González) sabe al igual que yo que vengo a marcar mi historia en los Pumas, por algo estoy de vuelta.

"Es una competencia muy sana, hoy le toca iniciar a Julio, pero yo vengo apretando, no quito el dedo del renglón, quiero ganarme mi lugar, el entrenador tal vez me vio en Querétaro, pero no es lo mismo el día a día; mi madurez creció muchísimo, no hay mal que por bien no venga, y vengo con muchísima madurez", expresó el cancerbero, luego de recordar su paso en el cuadro de los Gallos Blancos, en donde destacó antes de volver a los Pumas.

'VOLVÍ EN EL MEJOR MOMENTO'

Tras estar fuera 6 meses, para Gil Alcalá, el torneo actual fue el mejor para regresar a Pumas, asegurando que tiene un plantel y DT de calidad. "Llegamos en un momento bastante lindo para el equipo, con muchos refuerzos y un gran entrenador, era el momento indicado de volver, siempre tiene algo que enseñarte", expresó Alcalá.

MONTREAL VS PUMAS

ESTADIO: Saputo

HORA: 17:30

TRANSMISIÓN: Apple TV y Azteca 7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VANCOUVER WHITECAPS VS LEÓN: ENTRAN AL TOP 5 DE LAS TANDAS DE PENALES MÁS LARGAS DE LA HISTORIA