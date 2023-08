Jesús Martínez, presidente de Pachuca criticó la Leagues Cup: 'No es el negocio que dicen'

La Leagues Cup continúa con sus juegos de Dieciseisavos de Final, sin embargo, tras la eliminación de Pachuca en esta instancia, el presidente del equipo, Jesús Martínez, decidió criticar el torneo asegurando que no le parece que tenga un gran nivel deportivo.

El directivo mexicano aseguró que la Leagues Cup es un gran proyecto y en un futuro puede ser un gran negocio, sin embargo, de momento, de acuerdo con Martínez, les conviene más competir en la Libertadores que en este nuevo torneo.

“No es el negocio que dicen, a mí me conviene más que vuelva la Libertadores. Primero por la cuestión deportiva. Ahorita el negocio no es ese, es un proyecto. No estamos convencidos en la cuestión económica porque es un riesgo tremendo para nosotros”, comentó Jesús Martínez para ESPN.

A pesar de las críticas del directivo, Martínez también confesó que ayudarán a la Federación y a la nueva Liga a salir adelante y crear un buen negocio.

“Todo comienzo es difícil, entonces tenemos que estar apoyándolo. Nosotros como Grupo Pachuca vamos a estar apoyando al proyecto, vamos a estar apoyando a la Liga y a la Federación Mexicana”, finalizó el presidente.

