LAFC con gran actuación de Carlos Vela aplasta a Juárez FC y se clasifica a 8vos de Final

Carlos Vela y el LAFC mandaron a los Bravos de regreso a Ciudad Juárez. Con un marcador de 7-1 el cuadro fronterizo acabó eliminado de la Leagues Cup y con la peor goleada del torneo.

A los Bravos de Juárez les tocó enfrentar a uno de los mejores equipos de Estados Unidos, pues el LAFC es el actual Campeón de la MLS y Campeón del Supporters Shield, y parecía que los angelinos habían resuelto todo en minutos.

Y es que el equipo de Carlos Vela mostró el dominio que tiene de su casa, el BMO Stadium, hasta que en tres minutos, Juárez no vio ni por dónde masacraron su arco. Primero, a los 32 minutos, la pelota le pegó en la espalda a Hollingshead y acabó en el fondo de la red, y solo un minuto después, el mexicano Carlos Vela no perdonó, y de zurda, con la parte externa del pie, marcó el segundo tanto, tras un mal despeje del portero Ramón Pasquel. Aunque no sería lo único que Vela haría en el partido.

Ya luego Amaury Escoto logró hacer el gol de la honra juarense, pero de nada sirvió. Entonces, el Campeón de la MLS decidió dejar todo resuelto. Bouanga hizo un hatrick (51', 65' y 78') que terminó enterrando al equipo mexicano, incluso el tercero fue penalti por una falta del 'Chaka'

Y el capitán angelino, Carlos Vela, con toda tranquilidad, sacó un zurdazo y mandó la pelota al ángulo, haciendo el golazo del partido y con el que el delantero salió de cambio por una aparente lesión.

Al final Juárez no salió bravo ni representó dificultad alguna para el LAFC que terminó metiendo el séptimo tanto (Nathan Ordaz) y con ello avanzando a Octavos de Final y masacrando a Juárez, equipo que ahora ocupa el tercer lugar general del torneo mexicano.

