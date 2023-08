La Leagues Cup continúa con los Octavos de Final. 11 equipos de la MLS siguen con vida, mientras que sólo 5 de la Liga MX mantienen la esperanza de levantar el título. Ahora los equipos buscarán seguir avanzando de cara a los Cuartos de Final.

La tercera ronda del nuevo torneo comenzará con FC Dallas recibiendo al Inter Miami de Lionel Messi, quienes jugarán su primer juego fuera de casa. El partido se disputará el domingo a las 19:30 horas del centro de México.

El lunes se jugarán tres partidos más con Philadelphia Union y New York Red Bulls empezando la Jornada. El duelo se jugará a las 17:30 horas, seguido por el juego entre la sorpresa del torneo Gallos y New England Revolution a las 18:00 horas. Finalmente, Charlotte y Houston cerrarán el día con su partido a las 20:00 horas.

Los octavos de Final concluirán el martes 9 de agosto con cuatro partidos, empezando con las Águilas del América enfrentándose Nashville a las 18:00 horas. Toluca y Minnesota empezarán su partido media hora más tarde.

La Fase terminará con el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey a las 20:00 horas y LAFC ante Real Salt Lake a las 20:30 horas.

Octavos de Final

Domingo 6 agosto

FC Dallas vs Inter Miami 19:30 horas

Lunes 7 agosto

Philadelphia Union vs New York RB 17:30 horas

Gallos de Querétaro vs New England Revolution 18:00 horas

Charlotte FC vs Houston Dynamo 20:00 horas

Martes 8 agosto

América vs Nashville 18:00 horas

Toluca vs Minnesota 18:00 horas

Tigres vs Monterrey 20:00 horas

LAFC vs Real Salt Lake 20:30 horas

