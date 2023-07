Previo a realizar el viaje rumbo a Estados Unidos para el partido ante el St. Louis City, Jhonathan Dos Santos comentó que la Liga MX sigue estando por arriba de la MLS; además, decretó que América es el favorito para llevarse la Leagues Cup y no tienen excusas para no hacerlo.

“La liga mexicana lleva más años, como competición, la liga de la MLS va creciendo. Trayendo jugadores de muchísima calidad, pero no creo que sea un parámetro para decir cuál es mejor. La Liga MX creo que está por encima, aunque en un partido no se puede decir nada”, comentó Jonathan.

El dorsal 6 del equipo de Coapa continuó hablando de lo que espera de la Leagues Cup y la importancia que le dan: “Es un torneo nuevo, con muchas expectativas, sobre todo con nuestro equipo, ojalá nos vaya bien, sabemos toda la importancia que tienen todos los torneos que juguemos. Vamos con todas las ganas del mundo y con toda la ilusión”.

Finalmente, el oriundo de la CDMX destacó que ellos parten como favoritos para llevarse el trofeo; además, no tienen ninguna excusa para no cumplir con ese objetivo: “Yo creo que sí somos favoritos, siendo el mejor equipo de Latinoamérica o uno de los mejores equipos de Latinoamérica. Estamos obligados a ganar cualquier torneo, siendo un torneo oficial se tiene que ganar. La verdad es que sí ha sorprendido, están muy igualados los partidos, son diferentes condiciones, vamos a jugar en sus campos, frente a su gente. Pero como lo digo, no hay excusas, para América no hay excusas, vamos a ganar ese torneo”.

