Miguel Herrera al quedar eliminados de la Leagues Cup: 'Vamos a Tijuana con un dolor fuerte'

Tijuana regresa a México. Los Xolos quedaron eliminados de la Leagues Cup al no lograr sumar un solo punto en la Fase de Grupos. Tras su triste participación, el entrenador del equipo, Miguel Herrera, aseguró que regresan tristes pero listos para seguir trabajando.

Xolos terminó perdiendo ante Philadelphia Union y Gallos de Querétaro en la fase de grupos por lo que ahora tendrá un mes de preparación para el regreso de la Liga MX una vez que termine el nuevo torneo.

“Hay que trabajar, no nos queda de otra, nos vamos a Tijuana con un dolor fuerte, porque nos parece que el equipo tiene los jugadores para hacer algo mejor, y con la molestia de no haber conseguido el objetivo, a empezar a hacer cosas trascendentales, o esto no va a funcionar”, comentó el entrenador.

Con respecto a su participación en la Leagues Cup, el Piojo Herrera sabe que tuvieron oportunidades para poder ganar al menos un partido pero la falta de contundencia les terminó costando muy caro; ahora deben trabajar con respecto a esto.

“Seguir trabajando, oportunidades tuvimos, hoy no hubo contundencia tan clara. Charly (Carlos González) viene haciendo goles, y hoy no se encontró, generamos jugadas, pero no somos certeros”.

