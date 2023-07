Paunovic confiado de cara al juego de Leagues Cup: 'No hay excusas para mañana, estamos listos'

Chivas se juega su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup este lunes ante Sporting Kansas City. El Rebaño Sagrado debe sacar la victoria si o si para poder acceder a los Dieciseisavos de Final y aunque tienen un partido complicado, el entrenador, Veljko Paunovic, confía en que su equipo puede sacar el resultado.

En conferencia de prensa, el DT serbio aseguró que su equipo está listo para enfrentar el partido y confía en que los jugadores competirán de la mejor manera para poder pasar a la siguiente ronda del torneo.

“No hay excusas para mañana, estamos listos, la gente se siente mucho mejor y como siempre lo hemos hecho, hemos competido. Estoy mucha confianza para de que el equipo va a competir muy bien”, expresó en entrenador.

Con respecto a su rival, el entrenador recordó cuando lo enfrentó en el 2019 cuando dirigía al Chicago Fire en la MLS y aseguró que Kansas siempre es un equipo que busca atacar y tener al balón por lo que deben tener su mejor nivel para poder sacar la victoria.

“Kansas City siempre es muy complicado, les gusta atacar y son muy complicados física y mentalmente por lo que será un partido difícil para nosotros. Se juega todo, pero sabemos lo que tenemos que hacer; dar nuestra mejor versión.”

Finalmente el entrenador aseguró que su equipo está listo para enfrentar el partido que es de matar o morir y no pueden cometer los mismos errores que tuvieron ante Cincinnati.

“Para nosotros cualquier partido es una final, independientemente de que se de un título o no, no es nada nuevo. Son 90 minutos que hay que jugar. Tenemos que estar listos y preparados y lo estaremos. No hay que cometer errores.”

