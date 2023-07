Presidente de Santos Laguna sobre la Leagues Cup: "Tenemos el deseo de trascender"

Buscan trascender. El presidente ejecutivo de Club Santos Laguna, Dante Elizalde, expresó la determinación del equipo de La Comarca Lagunera a nuevos horizontes en el ámbito internacional. Elizalde hizo hincapié en que la participación del club en la Leagues Cup representa una oportunidad para conseguir la anhelada copa internacional que aún falta en las vitrinas del equipo.

“Tenemos el deseo trascender. Santos al momento no tiene una copa internacional, y esta puede ser una grandísima oportunidad para conseguirlo, y la gran oportunidad para ellos (jugadores) de lograr esta trascendencia, de generar no solo beneficios económicos, sino también generar esa inmortalidad que un título otorga”, señaló en entrevista con RÉCORD.

Por su parte, el directivo argumentó que los objetivos son claros, y que los jugadores deberán representar con orgullo el escudo del club, a su vez, mencionó la importancia del torneo, pues te otorga un boleto para la Liga de Campeones de Concacaf.

“Es un certamen que afrontamos con absoluta seriedad, con toda la ilusión y anhelo de avanzar, siendo humildes y entendiendo que los equipos de la MLS son poderosos. La competición internacional te da tres boletos para la Liga de Campeones de Concacaf, y eso lo vuelve muy atractivo”, comentó Elizalde.

Al ser cuestionado sobre si ve a su club como favorito para proclamarse campeón de la Leagues Cup, Dante declaró:

“No me gusta inclinarme en ser favorito o no, nunca nos ha quitado el sueño, lo que sí me importa es ir partido a partido, y entender que no hay rival débil, tenemos un plantel muy serio que tiene muchas ganas de encarar este torneo y van a dejar todo en la cancha”, finalizó.

Santos Laguna se medirá al Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, en el Shell Energy Stadium. Ambos equipos buscarán sumar en el torneo.

