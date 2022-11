Diego Lainez: Braga enfrentará a la Fiorentina en Ronda Eliminatoria de la Conference League

El Sorting Braga donde milita Diego Lainez, enfrentará a la Fiorentina en acciones de la Ronda Elimintaria de los Play Offs de la Conference League siendo así el único mexicano en buscar ganar la segunda edición del certamen.

Los dirigidos por Artur Jorge terminaron en el tercer peldaño del Grupo D con 10 unidades luego de tres victorias, un empate y dos derrotas.

El examericanista sumó cien minutos en la Fase de Grupos en acciones de la Europa League mientras que en la Primeira Liga ha tenido poca participación con solo 151 minutos donde colaboró con un gol y una asistencia.

Los partidos de ida de la Ronda Eliminatoria están programados para disputarse el 16 de febrero del 2023 y los partidos de vuelta serán el 23 de febrero del 2023.

Ronda eliminatoria de los Play-Ofs en la Conference League.





Qarabag VS. Gent

Trabzonspor VS FC Basel

Lazio VS Cluj

Bodo/Glimt VS Lech Poznan

Braga VS Fiorentina

AEK Larnaca VS Dnipro-1

Sheriff Tiraspol VS Partizán

Ludogorest VS Anderlecht

