Andrés Guardado: 'Renovar con el Betis es una inyección de energía'

El centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado ha manifestado que el club bético le ha dado "mucho" desde que llegó en el verano de 2017 procedente del PSV holandés y que intenta devolvérselo en el día a día y por la confianza demostrada en él por su renovación hasta junio de 2023.

El tapatío celebró en la televisión del club su renovación por un año hecha pública este jueves y, entre otros asuntos, destacó el crecimiento de la entidad y sus expectativas en esta temporada, en la que jugará el próximo 23 de abril la final de la Copa del Rey ante el Valencia en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Andrés Guardado, uno de los capitanes del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, dijo que ampliar su compromiso "es una inyección de energía" para su futuro y valoró "muchísimo" que el Betis renueve y apueste por un jugador con su edad, 35 años.

"Si me dicen en el momento que firmé que iba a estar seis años no lo hubiera creído ni de broma. Todo se fue dando perfecto, el cariño de la gente, los resultados, la ciudad, la afición, el empezar a vivir todo el tema bético. Mucha gente te pregunta qué tendrá el Betis, pero hasta que no estás aquí no te das cuenta", dijo.

Esta identificación ha hecho que el Betis haya sido el equipo en el que más años ha estado el medio tapatío, quien resaltó ello "es por algo, no es casualidad" y subrayó que el equipo bético "ha significado mucho" en su carrera y le ha dado "muchísimo y eso quedará para siempre".

En el plano deportivo, Guardado señaló, entre otros asuntos, que como uno de los capitanes del equipo todo es "muy fácil de manejar" porque hay "un grupo humano muy bueno más allá de la calidad de los jugadores" en el que bromea con todos y es "pesado con todos y cuando se tiene que hablar en serio es fácil hacerlo con la gente porque se compromete fácil: todos queremos lo mismo y el reflejo está en el año que llevamos", aseveró.

Un temporada en la que el conjunto de Pellegrini está clasificado en quinta posición con 50 puntos y aspira a repetir clasificación europea, ha llegado a octavos de Liga Europa en los que ha caído ante el Eintracht alemán y tiene ante sí el reto de ganar la Copa del Rey.

"Tenemos que ganar, lo tenemos en la cabeza. Es algo que, lo decía (Sergio) Canales el otro día, era el objetivo desde que el año pasado nos eliminó el Athletic (de Bilbao), aspirar a más en la Copa. Éramos capaces y lo hemos conseguido pero queda lo más importante", indicó.

Otro de sus grandes objetivos en este año es jugar su quinto Mundial tras los de Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia y entrar en el selecto grupo de pentamundialistas en el que están sus compatriotas Antonio 'Tota' Carbajal y Rafael Márquez, el centrocampista alemán Lotthar Matthaus y el portero italiano Gian Luigi Buffon.

"Sigue siendo un objetivo, estamos a menos de un año. Desafortunadamente no puedo estar en esta fecha FIFA importante con mi selección que nos jugamos el pase, pero confío en que se pueda clasificar y que me dé esa posibilidad de seguir a buen nivel con mi equipo y ser contemplado para disputar ese quinto Mundial", afirmó.

Entre otros asuntos, Andrés Guardado confesó que llegó al Betis "en el momento adecuado", "cuando tenía muchas dudas" sobre su futuro porque le "quedaba un año en el PSV y tenía casi todo cerrado" para irse a la MLS estadounidense: "lo tenía avanzado y de repente entró el Betis" cuando tenía treinta años y estaba en "un punto de inflexión en mi carrera, de decidir dónde iba".

"Al año siguiente de venir aquí era el Mundial 2018. Entonces significó mucho que un equipo de la Liga española, de las mejores del mundo, apostara por mí, que me diera la oportunidad de mantenerme a alto nivel para el Mundial y para el futuro", evocó.