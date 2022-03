Carlos Salcedo: 'En Tigres nunca me ofrecieron seguir, fue algo que no esperaba'

Con futuro incierto. Luego de 'cambiar de aires' y unirse a las filas del Toronto FC de la MLS, Carlos Salcedo reveló cuáles fueron los motivos por los que decidió volver al balompié estadounidense.

En entrevista con Marca Claro, el 'Titán' explicó que su permanencia en Tigres no estaba garantizada, por lo que tuvo que buscar opciones que le aseguraron seguir jugando.

"Fue algo que no me lo esperaba, porque no había tenido ningún acercamiento y todo pasó rápido. En Tigres me quedaba un año de contrato y nunca me ofrecieron seguir, esta directiva era otra y tenía que jugar de junio a diciembre, pero también era difícil para mí y tenía que pensar en un Plan B", explicó.

SUEÑA CON VOLVER AL TRI

Salcedo agregó que uno de sus objetivos por los que quiere mantener su ritmo de juego es para recuperar su lugar en la Selección Mexicana, el cual dejó libre por temas 'extra cancha'.

"Me encantaría regresar a la Selección, sé que tengo que trabajar, futbolísticamente me siento bien trabajado a nivel de Europa. Si no llega tampoco puedo bajar los brazos. He tenido un lugar en esa selección y por mis cosas le abrí la puerta a alguien más, pero ahora quiero regresar a tener ese lugar".

