Carlos Vela: 'Me tocó pelear con Ibrahimovic y ganarle; me llevé los premios que había'

Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic protagonizaron una de las mejores rivalidades en la historia de la MLS, pues ambos eran las estrellas de sus respectivos equipos.

El delantero mexicano aseguró que le tocó ganarle y llevarse los premios, aunque también reveló que este año tendrá que buscar un nuevo rival.

“Sí, creo que al final jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre busque ser mejor que alguien. Me tocó estar con él (Zlatan) peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien. Este año hay que buscar nuevas metas y nuevos rivales”, mencionó para ESPN.

Cabe recordar que en la temporada 2019, el Bombardero se llevó el MVP y también rompió el récord de goles en una misma campaña de MLS, anotando 34 y dando 15 asistencias.

