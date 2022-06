Carlos Vela rechazó ofertas de la Liga MX: 'No era un lugar en donde quería seguir mi carrera'

Carlos Vela continuará en Los Ángeles Football Club luego de renovar su contrato hasta 2023. Sin embargo, durante las negociaciones con el cuadro angelino, el jugador nacional tuvo dos ofertas de equipos de la Liga MX, según reveló en conferencia de prensa.

El atacante mexicano no dio los nombres de los equipos, no obstante, aseguró que mantenerse en Estados Unidos o ir a Europa era su prioridad, por lo que descartó regresar al balompié del país.

"Sí, tuve alguna oferta. Hablé con equipos de México, pero como siempre dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles y si eso no pasaba, ir a Europa era mi segunda opción. Sí tuve acercamientos con equipos mexicanos, pero no los contemplé, no era uno de los lugares principales donde quería seguir mi carrera", declaró.

Asimismo, Carlos Vela señaló que busca terminar su carrerajugando para Los Ángeles Football Club, e incluso reiteró su deseo de levantar un título de la MLS con el cuadro dirigido por Steve Chrundolo.

"Esa fue una de las principales razones por las cuales todavía quiero seguir en este club. Quiero trabajar muy duro para traer este trofeo y disfrutarlo, espero hasta el final de mi carrera aquí", concluyó.

