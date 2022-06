Carlos Vela se mantendrá en la MLS luego de renovar su contrato con Los Ángeles Football Club. Fue el propio futbolista nacional quien aseguró que tarde o temprano se llegaría a un acuerdo con el club angelino, pues a pesar de ser un negocio, las dos partes buscaban llegar al mismo lado.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí. Era cuestión de tiempo. Las dos partes estaban muy ilusionadas por poder cerrar el contrato, obviamente siempre es negocio y si una tira para un lado, la otra lo hará para el otro, pero cuando ambos quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó", comentó en una entrevista con ESPN.

Asimismo, Carlos Vela reiteró la 'promesa' que le hizo al equipo en el 2018 cuando se anunció su fichaje, el cual es ser Campeón de la Major League Soccer. "Lo dije desde el primer día. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", declaró.

El atcante mexicano finalizó hablando de las incorporaciones del equipo, como Bale y Chiellini, asegurando que le da ilusión poder compartir el vestuario con los dos jugadores del Viejo Continente.

"Me encanta jugar con gente buena y que venga gente así al equipo es algo muy positivo para el equipo. Estoy deseando jugar con ellos y que disfrute la gente", sentenció.

