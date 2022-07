Chicharito tras reencontrarse con gol en victoria del Galaxy: 'Tranquilidad y consistencia, claves'

Tras la aplastante victoria por 4-0 que logró el LA Galaxy ante el Montreal, Javier 'Chicharito' Hernández pidió "tranquilidad" y "consistencia" a su equipo para seguir escalando posiciones en la Conferencia Oeste de la MLS.

"A veces, la tranquilidad y poner todo en perspectiva es la mejor manera de ver y afrontar la vida", dijo en la rueda de prensa el delantero mexicano. "Necesitamos consistencia", insistió.

Chicharito, con su séptimo tanto en esta temporada, abrió la goleada del Galaxy, que contó también con un gol de Dejan Joveljic de penalti y con un doblete de Rayan Raveloson.

El Galaxy llevaba dos derrotas seguidas (contando su sorprendente eliminación ante el Sacramento Republic en la Copa 'US Open') y afrontó un duro compromiso ante el Montreal, que empezó esta jornada como líder del Este.

Por ello, Chicharito valoró el triunfo ante "un muy buen equipo" como el canadiense y dijo que el conjunto angelino tuvo "una actuación muy completa", con mucha concentración y con todos los jugadores "dándolo todo".

"Pero todavía no hemos hecho nada", advirtió al pedir humildad y que su equipo no lance las campanas al vuelo. "Hasta que el trabajo no está hecho, no te puedes relajar ni un segundo", indicó.

