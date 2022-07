Héctor Herrera: HH reveló que estuvo cerca dejar el futbol y trabajar en Estados Unidos

Evitó poner fin a su carrera. Luego de ser presentado oficialmente con el Houston Dynamo de la MLS, Héctor Herrera reveló que previo a dar el gran paso en el balompié, dudó en abandonar su sueño como futbolista, pues pensó en dejar el futbol y buscar trabajo en Estados Unidos: El sueño americano.

En entrevista con TUDN, HH narró cómo el proceso previo a debutar con Pachuca estuvo cerca de alejarlo de su meta; sin embargo, su familia y pareja fueron claves para que diera el 'gran salto'.

“Yo creo que el debutar para mí fue muy difícil porque tuve periodos donde parecía que estaba en primera, parecía que no estaba. Entrenaba con el primer equipo y me devolvían a segunda, entrenaba con el primer equipo y jugaba con la Sub-20, estuve con el equipo en un Mundial de Clubes, no jugué, no estaba registrado, estaba acompañando al equipo, volví, me mandaron a préstamo en segunda división donde yo pensé que todo acababa.

"Cuando volví no sabía qué futuro tenía, si me iba a quedar en el club o me iban a mandar de nuevo a segunda. Nos planteamos venir a Estados Unidos a trabajar, yo le pedía que me dejara intentar por última vez para ver si podíamos sorprender a Efraín Flores que fue el técnico que me llevó. Yo creo que ese momento para mí ha sido lo más difícil”, expresó.

