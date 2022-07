Video: Marcelo Flores realizó jugada que casi termina gol en juego del Arsenal

La Selección Mexicana Sub 20, fue eliminada en los Cuartos de Final del Premundial de la Concacaf y se perderá la próxima Copa del Mundo de la especialidad y los Juegos Olímpicos de París 2024.

El combinado nacional no pudo contar con Marcelo Flores al no ser fecha FIFA, dado que el Arsenal no estaba obligado a cederlo, pues querían al mexicano en la pretemporada de los Gunners de Mikel Arteta.

Y en el primer duelo de esta pretemporada, Flores brilló al disputar todo el segundo tiempo y armó una jugada que estuvo muy cerca en terminar en gol.

Con el partido 2-0 a favor de los Gunners, Marcelo tomó un balón unos metros adelante de la media cancha se llevó por velocidad a un rival y filtró para un compañero que cedió la llegada del delantero que remató, pero el balón dio en el poste.

El mexicano espera convencer con estas actuaciones a Arteta para que sea tomado en la próxima temporada de la Premier League.

