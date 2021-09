Chofis López: "Chivas no es para cualquier jugador"

El actual jugador del San José Earthquakes de la MLS, Javier 'Chofis' López, afirmó que no cualquiera es capaz de vestir y defender los colores de las Chivas, club en el que debutó y vivió su mejor época como futbolísta.

"Chivas no es para cualquier jugador, porque el que quiera estar en Chivas debe estar bien preparado mentalmente. En lo personal me pasaban de cien comentarios buenos, uno malo y ese malo me pegaba”, mencionó López para ESPN.

Además, la Chofis mencionó que las críticas fueron lo que más le pesó durante su etapa rojiblanca y que no cualquiera puede soportar esa presión, ya sea buena o mala.

“Todos los mexicanos quisieran estar en Chivas, tiene todo lo bueno, porque si la rompes en Chivas serás el mejor jugador del mundo. Te levantan rápido en Chivas, pero cuando no te salen las cosas, eres el peor. Tienes que estar bien o si estás mal la pasarás mal”, confesó Javier.

Incluso, el exjugador del Guadalajara no se arrepiente de su etapa que vivió en el Rebaño Sagrado, e incluso las polémicas y constante presión en el equipo, lo ayudó a madurar.

“Está de más hablar y no me gusta pensar en ello. Soy un ser humano como cualquier persona y soy una figura pública. Siempre estoy expuesto a muchas cosas y en su momento me pasaron desafortunadamente. No me arrepiento de nada, porque me ha ayudado a crecer y madurar”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFIS LÓPEZ: ELEGIDO JUGADOR DE LA SEMANA EN LA MLS