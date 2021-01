Chucky Lozano: Napoli y Gattuso se juegan gran parte de la temporada ante Spezia

El choque entre el Napoli y el Spezia deparará el último semifinalista de la Copa Italia. Los locales, defensores del título, parten como grandes favoritos a pesar de haber perdido los dos últimos partidos disputados.

El momento no es el más simple, los nervios están al borde de la piel y las voces se persiguen sin descanso en la casa de Napoli donde, la crisis ha caído sin avisar. Sin embargo, pese a los resultados del equipo, el entrenador Gennaro Gattuso recibió apoyo de los aficionados, y aseguró que tiene un gran equipo.

"Tengo un equipo fuerte. Después del partido con la Juventus en la Supercopa me sentí fatal, estuve encerrado en casa durante 3 días. Puede afectar negativamente al equipo leer tantos comentarios negativos en las redes sociales. No quiero perder, me importa mucho este equipo", comentó el estratega.

Por otra parte, el mexicano Hirving Lozano sigue impresionando a su técnico con sus buenas actuaciones, algo que le valió para que Gennaro Gattuso lo llenara de elogios luego de que anotara el gol más rápido en la historia del club.

"Lleva mucho tiempo con nota positiva. El jugador ha metido 10 goles y es un futbolista muy veloz. Siempre logra hacer el uno contra uno, logra dividir al equipo para presionar en dos", aseguró en entrevista con Sky Italia.

Luego de sufrir ante la exigencia y dureza del 'Rino' que aplastó el ánimo de Hirving Lozano, lo llevó a tener problemas de actitud en los entrenamientos e incluso a mitad de uno fue separado del grupo. Pero el 'Chucky' arrancó una nueva temporada y con su permanencia asegurada, todo el sufrimiento del mexicano se tradujo en maduración, sacrificio y confianza, pues este nuevo año futbolístico lo ha jugado absolutamente todo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: COPA ITALIA: JUVENTUS GOLEÓ AL SPAL Y SE CLASIFICÓ A SEMIFINALES

La mano dura y cruel de Gattuso ha rendido sus frutos y ahora es una pieza indispensable en el equipo. En la actual temporada el Chucky suma 18 partidos jugados en la Serie A, donde acumula nueve goles, tres asistencias y 1295 minutos jugados.

En la Europa League cuenta con seis partidos disputados y un gol. Mientras que en ls Supercopa, solo ha diputado un partido, ven el que participó los 90 minutos.

Finalmente, en la Copa Italia suba un partido jugado, un gol y una asistencia, por lo que el canterano del Pachuca buscará seguir regalando buenas actuaciones y colaborar para que el equipo dirigido por Genaro Gattuso avance a las Semifinales del torneo.