Chucky Lozano: Presidente del Napoli quiere que el mexicano se quede muchos años en el club y es que el atacante azteca ha retomado de a poco su mejor nivel con el cuadro italiano, para muestra este martes fue el jugador del partido en la victoria ante el Eintracht Frankfurt en la ida de los Octavos de Final de la Champions League.

Para el presidente, Aurelio de Laurentiis, esto no pasó desapercibido y tras culminar el duelo de Champions afirmó que quiere que Chucky no se vaya del equipo. ‘’Espero que Lozano se quede en Napoli muchos años más. No será complicado retener a nuestros mejores, aunque nunca digas nunca en caso de propuestas económicas”, señaló el directivo en palabras para TNT Sports.

Por su parte, el mexicano también fue cuestionado sobre una posible renovación y aunque admitió que se siente cómo en el Napoli, confirmó que ahorita no piensa en eso, pues “está enfocado en el campeonato”.

El contrato de Lozano y el Napolo culmina hasta junio de 2024, por lo que todavía tienen todo lo que resta del 2023 para firmar una extensión, de lo contrario, el mexicano puede negociar a partir de diciembre para irse libre a cualquier otro club.

