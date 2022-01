Diego Nájera, el mexicano que apunta a jugar con Andorra a partir del 2022

Diego Nájera (Guadalajara, Jalisco, 1994) vive y juega en Andorra desde hace cinco años. En entrevista con RÉCORD desde la sede de su club en Andorra la Vella, la capital de este Principado, el mexicano nos contó que en estos días recibirá el pasaporte de este país, que le habilitaría para debutar en marzo con su selección nacional en la Nations League. Se convertiría así en el primer mexicano de la historia moderna en jugar con una selección europea.

P. ¿Cómo llegó a Europa?

R. Llegué para jugar en la Academia del Espanyol de Barcelona. Estuve jugando ahí hasta, en juveniles, salí para Austria. Allí jugué dos temporadas, casi tres. A la mitad de la tercera temporada, fiché por un club de Andorra y aquí he hecho toda mi carrera. He estado en cinco clubes distintos.

P. ¿Cómo llega un mexicano a vivir en Andorra?

R. Después de mucha trayectoria, y con ilusión. Llegué con la idea de poder competir en un torneo europeo, ya sea Champions o Europa League. Venía con esa idea y lo he conseguido. Llevo ya cinco años compitiendo directamente en Europa League y es algo que me enorgullece y por eso vine aquí.

P. Pocos mexicanos han jugado Champions y Europa League, ¿Cómo fue la experiencia?

R. Una experiencia única. Más de un jugador mexicano o cualquier niño en el mundo sueña con escuchar el himno de la Champions y el de la Europa League. Es una experiencia increíble y me siento muy afortunado.

P. Y ahora, ¿cuáles son sus aspiraciones?

R. A corto plazo, quiero salir de Andorra ya, dar un siguiente paso, Y a largo plazo, llegar a un equipo donde me pueda consolidar y disfrutar más del futbol y de mi vida.

P. ¿Cómo se ve el futbol mexicano desde Andorra?

R. Como un futbol muy vistoso. Hay buena opinión de nuestro futbol, también por el espectáculo que damos en la tribuna porque la afición que tenemos en México es increíble y eso se aprecia.

P. Comparado con México, ¿cuál cree que es el nivel del futbol de Andorra?

R. El nivel aquí está subiendo cada día, cada año, cada temporada va a más. Estamos entre España y Francia, que son dos potencias y aquí todo ha avanzado mucho. Le queda mucho por recorrer, pero el profesionalismo llegó para quedarse.

P. ¿Tiene relación con los futbolistas mexicanos que están jugando aquí?

R. Sí, de hecho, normalmente nos juntamos un día a la semana para tomar algo. Luego, el fin de semana, si somos rivales no nos hablamos (risas) pero tenemos muy buena amistad. Nos ayudamos todos.

P. ¿Le gustaría volver a México?

R. Sí, me encantaría, pero ahora no es el momento. Quiero seguir disfrutando de Europa y sí quiero regresar, pero para jugar en un equipo de México y disfrutar también de mi familia que son muchos años ya lejos del país.

P. ¿Qué extraña más de México?

R. Podría ser la comida o la familia, pero yo creo que la familia está para ti siempre y la comida... pues te puedes preparar lo que quieras. La comida aquí es súper deliciosa. Extraño muchas cosas, pero siempre he suplido ese sentimiento por querer ganar más en mi profesión.

P. Está muy cerca de conseguir el pasaporte andorrano y existe una gran posibilidad de que pueda jugar por la selección de Andorra. Cuéntenos.

R. Sí, es un tema que no suelo tocarlo, pero sí, estoy a punto de conseguir la nacionalidad, que me serviría especialmente para jugar con la selección. Para conseguirla, debes estar cinco años jugando en esta Liga y luego cumplir la documentación que te pide el Gobierno. Y estoy contento por poder lograrlo en breve. Que se me dé una oportunidad en un país que en tan pocos años me ha dado tanto... es una alegría. Tengo que agradecérselo y es una bendición y un orgullo poder portar la camiseta de la selección. Si se me da la oportunidad y debuto y juego con ellos, estaré encantado.

P. Sería el primer no andorrano y no español en jugar con la selección.

R. Creo que sólo hay un argentino que lo hizo y yo sería el único mexicano en hacerlo.

P. ¿Se imagina jugando un Andorra-México?

R. No lo quiero por todo lo que se diría, pero me encantaría. Es un sueño que se me ha pasado por la mente ya. Me lo han dicho mis amigos mexicanos, que si un día Andorra se enfrenta a México, cómo me voy a poner la camiseta de Andorra jugando contra mi país. Pero en el campo tendré que defender al país que me ha acogido futbolísticamente mejor. Ojalá pase algún día.

P. O sea, ¿estamos ante el próximo delantero centro de la selección andorrana?

R. No quiero decirlo tan alto y tampoco quiero poner algo que no sea hasta que pase, pero ellos se me están acercando para eso y yo trabajaré y lucharé porque se me dé la oportunidad y demostrar que puedo estar ahí, jugando con ellos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TECATITO CORONA: SALDRÍA DEL PORTO CON RUMBO AL SEVILLA ESTE MISMO MERCADO INVERNAL