DT del Ajax destacó liderazgo de Edson Álvarez: 'Con el carácter que tiene se vuelve pieza importante'

Con pocas aspiraciones a los Octavos de Final de la Champions League, el Ajax cumplirá con cada uno de los encuentros que restan de la Fase de Grupos, por lo que al estar necesitado de victorias, cel mexicano Edson Álvarez podría ser una pieza fundamental como lo ha hecho en otros encuentros.

"Edson (Álvarez) es, por supuesto, un muy buen pilar defensivo por su posición, es un ganador, es fuerte en el juego aéreo y creo que también con el balón lo está haciendo mucho mejor, pero creo que el carácter que tiene en los mejores juegos, se vuelve una pieza muy importante", comentó Alfred Schreuder, entrenador del Ajax.

De este modo, a pesar de que el fin de semana el mexicano solo participó en el primer tiempo ante el Waalwijk, el canterano del América ya se encuentra mejor de salud y se espera que pueda tener una buena actuación cuando reciban al Liverpool.

"Sí. Básicamente fue antes del juego, se sentía enfermo y no sé sentía tan bien, y luego dijo, que podía empezar, que podría intentar, y luego por supuesto, al medio tiempo nos dijo que no podía continuar y se pudo observar que no estaba bien físicamente, pero ya está recuperado", añadió.

Por otra parte, aunque el conjunto neerlandés está al borde de la eliminación de la justa europea, el estratega sabe que tiene en frente a un gran rival; sin embargo, el Ajax peleará hasta el último minuto para no despedirse de dicho torneo.

"Como se puede ver y decir es un juego muy importante y claro que tenemos que ganar porque queremos seguir en la Champions League. Pero también sabemos que el Liverpool, por supuesto, es un muy buen equipo, pero tenemos que mostrar fe", apuntó.

