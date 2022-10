Edson Álvarez sobre su frustrado traspaso al Chelsea: 'Estoy decepcionado'

En el pasado mercado de fichajes trascendió que el Chelsea había puesto sobre la mesa del Ajax una oferta de 50 millones de euros para hacerse de los servicios de Edson Álvarez, pero el conjunto de la Eredivisie se negó a hacer la transacción.

A unos días del Mundial, donde es muy probable que sea parte del 11 titular de la Selección Mexicana, Edson Álvarez rompió el silencio y se dijo decepcionado por no llegar al conjunto inglés.

"Estoy muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax", dijo el Machín a la cadena ESPN de los Países Bajos.

"Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte. No podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude. Yo tampoco quería hacer eso demasiado", agregó.

El mediocampista nacional espera que más adelante pueda dar el salto a un equipo de mayor calidad.

"Una mejor competencia, una mejor vida para ti y para tu familia. Porque de eso se trata al final. Siempre he pensado para mí que estoy aquí por mi amor por el fútbol, pero también por mi familia. Que estén bien, que pueda cuidar a mis hijos y a mis padres", dijo Álvarez.

