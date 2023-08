Edson Álvarez tiene emotivo momento al recordar sus orígenes tras fichar con el West Ham

Edson Álvarez no se olvida de sus origines, han pasado casi siete años desde que debutó con América bajo las órdenes de Ricardo Antonio La Volpe y hoy que llegó a la Premier League recuerda con orgullo todo el camino que recorrió para jugar en la mejor liga del mundo.

"Estar aquí es un momento muy emotivo, sabes por qué miro hacia atrás a todo mi camino y sí, viajaba casi cuatro horas para entrenar. Pero sabes que al final, este es quizás son las pruebas que tiene que pasar para estar aquí, sabes que estoy muy orgulloso de donde vengo, lo que más puedo decir al respecto es que es muy emotivo. Sí, pero sí, mira, ahora estamos aquí disfrutando de este hermoso momento. Y sí, ahora estoy en la mejor liga del mundo", señaló el 'Machín' en sus primeras palabras como jugador del West Ham.

Cabe la pena recordar, que en el 2016, cuando recién fue ascendido al primer equipo del América, Álvarez viajaba desde Tlalnepantla hasta las instalaciones de Coapa en transporte público, porque su sueldo no le alcanzaba para comprar un carro.

“Fue y sigue siendo difícil, ya que los traslados no son nada cortos, vivo hasta Tlalnepantla, en Metro me aviento hasta una hora y 20 minutos. Sigo viajando en el Metro, a veces siento que es medio peligroso; así me tocó ahorita y más adelante que se mejoren las cosas podré pensar en comprarme un carro. Todo es paso a paso, lo importante es no agrandarnos”, comentó el joven Edson Álvarez en 2016 en una entrevista a RÉCORD.

Hoy, casi siete años después, se puede decir que todo ha valido la pena, ya que el 'Machín' levantó un título de Liga MX con América, ya jugó dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana, ganó todo con el Ajax y enfrentará el reto más importante de su carrera con el West Ham.

