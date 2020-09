Edson Álvarez: 'Ya sea en el mediocampo o en la defensa, lo que quiero es jugar'

Edson Álvarez está por iniciar una nueva temporada en Europa con el Ajax y lo hará como centrocampista en el parado del entrenador Eric Ten Hag; sin embargo, el mexicano se pone a la disposición del estratega por si se le necesita en la defensa, pues lo que el '4' desea es jugar.

"Todos sabemos que jugar en la medicancha es una gran responsabilidad y más en este equipo. Tanto el entrenador como yo hemos entendido el rol que tengo: dar equilibrio, estar bien parado defensivamente y jugar fácil, hacer que mis compañeros jueguen", dijo Álvarez en entrevista para su equipo.

"Lo que quiero es jugar. Algunas veces podré jugar atrás, pero ahora mi mente está enfocada en jugar en mediocampo como me lo pide el entrenador. Si algún día me decide ponerme en la defensa central, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Estoy contento y tranquilo con lo que he hecho".

Respecto a su rendimiento del pasado torneo, Edson dijo haber hablado con su estratega para afinar detallar y dar su mejor exhibición en la 2020-2021.

"Tuve una charla con él. Platicamos sobre la temporada pasada, las buenas y malas cosas que hice. Le planté que ahora quiero dejar todo eso atrás. Hemos entendido mis cualidades, lo que le puedo dar al equipo. Juntos y hablando nos hemos entendido bien. Donde me toque estar voy a apoyar al equipo con lo que pueda.