Héctor Herrera reconoce que le faltó preparación para llegar al futbol de Europa

Héctor Herrera, actual jugador del Houston Dynamo en la MLS, señaló que a pesar de haber jugado en el Porto y en el Atlético de Madrid, le faltó mucha preparación al momento de llegar al fútbol de Europa.

En una entrevista para TUDN, Herrera mencionó que cuando le llegó la oportunidad de ir al futbol europeo, él no se esperaba que podía suceder, por lo que no se preparó lo suficiente en lo físico para poder adaptarse al futbol de las ligas de Europa.

“Siempre he dicho que en ese momento había quien me lo decía, pero no lo entendía. Cuando eres más joven piensas que no te va a pasar o no te va a llegar ese momento”, comentó HH.

Tras haber triunfado en el Porto, el canterano de Pachuca salió al Atlético de Madrid, donde a pesar de tener ‘chispazos’, será recordado por su irregularidad, pues las lesiones le impedían tener continuidad. Ante esto, Herrera se culpa a él de no haberse preparado lo suficiente.

““Si me hubiera preparado mejor, cuidado más, si hubiera hecho más cosas para llegar mejor al fútbol europeo y para un largo plazo no tener tantas lesiones o que mi cuerpo estuviera mejor”, señaló Herrera.

Por último, previo al duelo de la US Open Cup contra el Inter Miami, Herrera señaló que jugar contra Leo Messi es inigualable, pues es el mejor jugador del mundo.

“Es totalmente aparte, tuve la oportunidad de enfrentarlo varias veces en Europa y con la selección, no solo en Mundial. Es un placer enfrentarlo porque es el mejor jugador del mundo y ahora está acá en la liga donde estoy yo, te emociona e ilusiona jugar contra Miami”, sentenció.

