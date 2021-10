Herrera sobre Atlético de Madrid: 'Tal vez no me está alcanzando'

La Selección Mexicana tiene prácticamente asegurado su boleto para el próximo Mundial de Qatar 2022, y Héctor Herrera está contento con el nivel que hasta ahora ha demostrado tanto en el Tri como con Atlético de Madrid, donde no ha podido consolidarse como titular.

“Siempre entreno al 100 por ciento, tal vez no me está alcanzando o no es lo que esperaban, pero trabajo para cuando el 'Cholo' y el equipo me necesiten. En la Selección creo que siempre estoy al nivel que la Selección me exige y que el Tata me exige. La Copa Oro pasada fui el mejor jugador, creo que estuve en un buen nivel, en la temporada no tuve tanta participación pero el estar preparado te hace aprovechar todas las oportunidades pero a veces no depende de ti jugar o no jugar”, manifestó en conferencia vía remota donde RÉCORD estuvo presente.

En cuanto al desempeño colectivo de la Selección Mexicana en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, ‘HH’ confía en que harán buen papel.

“Al momento estamos bien en la eliminatoria, el mundial está prácticamente a la vuelta de la esquina y creo que tenemos muchas cosas por mejorar y hacernos más fuertes como grupo y como Selección. Confío en que vamos a llegar en nuestro mejor momento y que la Selección va a hacer un buen mundial. Esperemos que podamos hacer un grupo fuerte para competir de la mejor manera y representar al país como se merece”, declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA SOBRE PRECIOS DE MEXICANOS: 'DEBEN PENSAR EN EL FUTURO DEL TRI'