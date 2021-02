Hijo del Loco Abreu: 'Sería lindo jugar en Chivas'

Diego Abreu firmó el lunes su primer contrato profesional con el Defensor Sporting; sin embargo, el hijo del 'Loco' ha sido contactado por al menos dos equipos de la Liga MX: Chivas y Necaxa.

"Es una muy buena opción, sería muy lindo jugar allá. Las veces que he ido, he podido sentir el cariño de la gente, me han tratado muy bien", mencionó en charla con RÉCORD.

El hijo del histórico jugador uruguayo también tiene la nacionalidad mexicana, por lo que sin ningún problema podría enfundarse en la playera rojiblanca. Y es que Diego Abreu se siente motivado y orgulloso porque un equipo tan importante como Chivas se haya fijado en él: "Si se me da la oportunidad, bienvenido sea. Me han hablado muy bien del equipo", agregó.

Además dijo que si algún día llega a la institución tapatía, será porque se lo merece y no por influencias: “Es un club muy grande, sé muy bien lo que representa. Si el día de mañana me toca ir ahí será porque estaré al nivel del club y de los jugadores, no por quién es mi papá”, indicó y dejó muy claro que su padre y su representante son quienes han hablado con los directivos rojiblancos: "Estamos esperando a ver qué pasa. No hablaron conmigo directamente, tratan de dejarme a un lado para que no se me suban los humos a la cabeza", explicó.

Diego Abreu quisiera ser compañero de José Juan Macías, pero por el momento no puede fichar con ningún equipo de México, pues es menor de edad y está prohibido por la FIFA.

"Nunca he hablado con él, pero lo he visto mucho. Me parece que es un jugador muy completo, tiene un gran olfato goleador. Le deseo lo mejor", añadió. "Al cumplir la mayoría de edad ya podría tomar mis propias decisiones, ya podré estar más en contacto con lo que pasa a mi alrededor y no como ahora que todo lo ven mi padre mi representante".

AÚN NO DECIDE ENTRE EL TRI Y LA CELESTE

Diego Abreu ha tendido destacadas actuaciones, pero todavía no decide si dentro de unos años jugará con la Selección de México o con la de Uruguay, pero dijo estar agradecido porque el Tri lo ha convocado en varias ocasiones, aunque de igual forma aceptaría la invitación de la Celeste.

“Todavía no me decido por una. México me abrió las puertas y si el día de mañana Uruguay me da esa oportunidad la tendría que aceptar”, contó en entrevista con RÉCORD.

Después, tendría que tomar una de las decisiones más importantes de su carrera profesional: “Al haber estado en las dos selecciones, tendría que elegir una. Espero tomar la mejor decisión”, finalizó.

La FIFA cambió las normas recientemente. Los jugadores con más de una nacionalidad pueden jugar con diferentes selecciones, siempre y cuando no hayan disputado un partido de tipo A. Toda su familia es de Uruguay, pero él nació el 27 de agosto de 2003 en la Ciudad de México, cuando su padre jugaba con Cruz Azul.

Diego Abreu sobresalió con la Selección Mexicana Sub-16 y obtuvo el tercer puesto en la Nordic Cup, pero no pudo cumplir su sueño de ir a la Copa del Mundo Sub-17 de Brasil 2019.

Ya hubo un caso similar. Nery Castillo no sabía si jugar con Uruguay, con Grecia o con México, pero se puso la playera verde tras una plática con Hugo Sánchez.

