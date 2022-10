Javier Aguirre: "Espero que mañana el Sevilla no despierte"

El mexicano Javier Aguirre, timonel del Mallorca, se mostró inseguro previo al duelo de este sábado ante el Sevilla de Jorge Sampaoli perteneciente a la Jornada 9 de LaLiga. Aunque el conjunto sevillista se encuentra en el sótano de la tabla, espera que "no despierte" en el juego de mañana para poder afianzar los tres puntos.

"El mister del Sevilla ha realizado rotaciones utilizando a 19 jugadores ante rivales de mucha tralla (Athletic Club de Bilbao en LaLiga y Borussia de Dortmund en la Champions League).

"No hay relación con los grandes jugadores que tiene con los puntos que lleva en el campeonato (6 unidades en 8 partidos). Espero que mañana no despierte y a partir del lunes vuelva a ser el Sevilla de siempre; no obstante estamos preparados para cualquier escenario".

Por otro lado tambien habló sobre la baja del delantero Vedat Muriqi que salió expulsado en el empate ante el Elche y no podrá jugar ante Sevilla y la Real Sociedad.

"Muriqi cometió un error y el reglamento dice que su acción son dos partidos. Respondió a una provocación y mordió el anzuelo con una carantoña. Poco antes le habían derribado y pudo ser penalti".

El técnico confesó haber hablado con sus jugadores sobre los partidos que vienen previo al parón por Qatar 2022, mismos que los probaran de nivel pues enfrentarán a: Sevilla, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Villarreal y Atlético de Madrid.

"Les dije que estamos en un momento clave de la temporada; veremos de qué somos capaces y a ver si podemos estar a la altura. El trabajo mental lo hacemos todos los días y veo a los jugadores enchufados y con ganas de participar".

Actualmente el Mallorca ocupa el lugar 12 de la tabla y suma 9 puntos, por su parte los blanquirrojos están en la posición 18 con 6 unidades.

Los bermellones y los palanganas se enfrentarán este sábado 15 de octubre a las 11:30 horas de México en el Estadio de Son Moix.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO: JAVIER HERNÁNDEZ FUE NOMINADO A MVP DE LA MLS