Javier Aguirre: 'Lo del Madrid ya se estudia en las escuelas de México o EEUU'

El Real Madrid dio muestra de por qué es el equipo más ganador de Europa luego de remontar un marcador adverso para avanzar a las Semifinales de la Liga de Campeones de Europa en un partido memorable para los aficionados del futbol.

Jugando en el Santiago Bernabéu, el Madrid resulta un equipo casi imposible de derrotar y Javier Aguirre, técnico del Mallorca, aseguró que el estilo de juego de los Merengues se estudia en las escuelas de México y Estados Unidos.

"El Madrid en su campo y con su gente y con 13 bajo la manga es poco menos que imposible derrotarle. Lo del Madrid ya se estudia en las escuelas de México o Estados Unidos. Me he enfrentado y lo he sufrido, los tienes que rematar bien rematados porque no hay manera", declaró Aguirre.

El Vasco defendió la estrategia mostrada por Diego Simeone, técnico al que venció recientemente en LaLiga, y quien fue criticado por su esquema ultradefensivo en la Ida de los Cuartos de Final ante el Manchester City.

"Me parece que estamos faltando al respeto a un grandísimo entrenador, no puede ser la gente tan dura cuando es una persona trasparente y ha ganado todo. No es justo y yo le brindo todo mi apoyo. El Cholismo es un verbo. A pocos entrenadores le tratan como a él".

