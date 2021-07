José Juan Macías: 'El futbol mexicano está muy inflado'

José Juan Macías decidió ir a probarse al futbol europeo con el Getafe, equipo dirigido por Michel González, y el atacante mexicano mencionó que el futbol mexicano está "inflado".

"El futbol mexicano está muy inflado", opinó el exjugador de las Chivas. Así mismo, Macías mencionó que hay algunos jugadores en México que "no tienen metas de venir acá (Europa)", aunque respeta su postura.

El delantero agregó que en Europa no está claudicando un sueño, sino llegó a cumplir una meta y el siguiente paso es volverse titular indiscutible con el Getafe.

"Estoy cumpliendo una meta, más que un sueño. Las metas te las planteas y las logras y los sueños solamente están ahí. Lo único que quiero es ganar un puesto aquí, disfrutarlo y el futuro es incierto", agregó Macías en charla con Fox Sports.

Macías también agregó que no es prepotente, pero que en muchas ocasiones su seguridad la confunden, pero el mexicano mencionó que él siempre está dispuesto a mejorar.

"Ser soberbio es yo no aceptar lo que tú me dices; un error, no querer mejorar, ser prepotente, y otra cosa muy diferente es ser seguro. Tienen muy mal pensando las definiciones de esas palabras", concluyó el mexicano.

