El Sevilla se encuentra a las puertas de la final de la Europa League y el entrenador José Luis Mendilibar ha ofrecido sus perspectivas en conferencia de prensa sobre Jesús "Tecatito" Corona, sus demás jugadores y los enfrentamientos que se acercan.

"Si veo que no compiten, igual no son titulares ante la Roma. Si los que saco no meten el pie o no pelean pensando en la final, igual tienen menos posibilidades de jugarla. Tenemos que competir. Nadie dice que por no meter el pie no te vas a lesionar. La lesión te viene, da igual cómo juegues. El que salte va a estar bien", mencionó el técnico ante el partido que enfrentará el equipo contra el Real Madrid previo a la final de la Europa League.

El técnico también abordó los desafíos físicos que enfrenta el cuadro sevillano debido al calendario congestionado que los hace jugar prácticamente cada tres días.

"Repetirá poca gente de los que jugaron el último. La idea para los que repitan es que no jueguen los 90 minutos. Durante el partido pasan cosas, como ocurrió ante el Elche, lo que tenías pensado a veces no lo puedes hacer pero a ver cómo transcurre el partido. El rival también ayuda a que la gente esté motivada. No queremos hacer el tonto contra ellos y a poco que quieran ganarnos, habrá que correr y sufrir. El jugador tiene amor propio", dijo Mendilibar.

Además, el entrenador se refirió a la situación del extremo mexicano Jesús "Tecatito" Corona, quien ha tenido una participación limitada en los últimos encuentros.

"Todos queríamos que jugara un poco más, las circunstancias se han dado para que no. Planificas cosas para hacer durante el partido y luego resulta que se dan cosas como el otro día en Elche, con la expulsión de Pape, piensas que Tecatito va a salir para sufrir, para estar pendiente solo de correr y defender cuando es un jugador más ofensivo y te da cosas con valor, pues prefieres que corra y que no sufra.

"Me da pena que no pueda jugar porque el pensamiento de todos es que jugara bastantes minutos estos partidos. No ha podido ser. No ha parado de entrenar, siempre con alegría. Él ya sabe que la temporada se la ha terminado aunque vaya a jugar o lo poco que vaya a jugar. Sobre todo agradecerle por cómo entrena y cómo ha aceptado de buen grado cómo está", explicó el estratega sobre el jugador mexicano.

