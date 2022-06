Liborio Sánchez sobre criticas tras ascenso en Guatemala: ‘La gente dijo que era un vendido’

Liborio Sánchez, de 32 años de edad, que llegaría a marcar huella en Guatemala en 2018 con el equipo Deportivo Chiantla, no se esperaba que después de una temporada complicada perdiendo la categoría se volvería a levantar y retomaran su camino al conseguir un boleto a la Liga Nacional con el equipo Xinabajul-Huehue.

El guardameta se sinceró ante ESPN de lo complicado que fue para el su enfrentamiento contra el Deportivo Márquense y la motivación de la afición que creía en ellos.

“Sabíamos que sería difícil porque Marquense tiene buenos jugadores. Juegan muy bien y se plantan bien en la cancha, pero como lo platicamos en el grupo, teníamos que salir a jugar como una Final. Aparte del buen grupo que tenemos, había mucha gente que confiaba en nosotros y siempre estuvo apoyando al equipo”. Expresó el guardameta.

Sánchez agradeció el gran apoyo que ha tenido con la afición del Xinabajul-Huehue y sus compañeros, que lo han recibido de la mejor manera.

“Es algo muy importante a nivel personal porque al primer lugar que vine en Guatemala era Chiantla en Huehuetenango y la verdad no me había ido bien porque descendimos y siempre me quedé con esa espinita de darle una alegría a la gente que se lo merece. La gente me ha tratado bien y poderle dar un ascenso junto a mis compañeros después de varios años es un logro muy importante en mi carrera”, comento.

Respecto a algunos malos comentarios recibidos antes del encuentro en el Estadio Pensativo, Liborio Sánchez respondió: “A la gente que no creía en mí y no confiaba en mi trabajo, Xinabajul es de Liga Nacional”, recalcó orgulloso ante tal logro.

“Uno como figura pública se acostumbra a las críticas, pero en mi caso, como habíamos perdido con Mixco, mucha gente dijo que era un vendido y muchas otras cosas. Querían que me largara, no querían que Huehuetenango me tuviera y muchas cosas. Lo único que dije fue que Dios los bendiga y en algún momento Dios me iba a dar esa revancha de demostrarles la razón de estar acá. Concluyendo Liborio la entrevista.

Durante toda su carrera profesional, Sánchez había luchado por el ascenso con Veracruz y Querétaro, pero hasta este momento con Xinabajul-Huehue en Guatemala cumplido su gran objetivo.

Ahora, el portero mexicano, terminó su contrato con Xinabajul, pero comentó su interés por renovar su vínculo con el equipo que se disputará la Liga Nacional para la temporada 2023/24.

