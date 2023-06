Carlos Vela, jugador estrella del LAFC, ha elogiado la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami de la MLS, pero al mismo tiempo ha dejado claro que su equipo sigue siendo el principal candidato al título estadounidense.

Vela, quien compartió cancha con Messi en LaLiga cuando el argentino jugaba para el FC Barcelona y él para la Real Sociedad, declaró que la llegada del astro argentino no cambiará los planes del LAFC.

“Es una gran noticia para la MLS (la llegada de Messi), pero sigo pensando que nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título. No importa quién esté en los otros equipos. Los planes no cambian”. aseguró el mexicano del LAFC.

A pesar de ocupar los primeros puestos en la Conferencia Oeste de la MLS, el LAFC ha experimentado recientemente un momento difícil tras su derrota en la Gran Final de la Concacaf Liga de Campeones ante León. Vela admitió que no se encuentra al 100% de su forma física en los últimos partidos. "No me encuentro en los últimos partidos en la mejor forma o como me gustaría estar, pero nunca hay que perder el ánimo ni dejar de trabajar".

Esta temporada de MLS, Vela ha jugado 14 partidos, sumando 790 minutos, comenzando nueve encuentros de titular y cinco saliendo desde la banca. Ha sumado cuatro goles.

