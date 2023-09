Luis Chávez señaló que directivos del Pachuca no le cumplieron su promesa

La transferencia de Luis Chávez al Dinamo Moscú de Rusia fue todo una novela, pues por los problemas políticos que tiene el país europeo no se podía completar el pago, es por eso por lo que el jugador optó por pagar su cláusula para poder salir de la Liga MX.

Al respecto habló el mediocampista mexicano, quien dejó entre ver que la directiva del Pachuca no le cumplió lo prometido, por lo que toda la operación se complicó de más.

"No sé si dolido, pero sí cuando se ponen o se dan palabras de promesas, lo mínimo sería intentar cumplirlas, al final nos hicieron tomar otro camino y más que nada que lo tomáramos a nuestra suerte", señaló Chávez en entrevista con TUDN.

"Gracias a Dios que encontramos la manera que se pudiera hacer, pero también pudo haber sido lo contrario y haberme quedado en el intento o hasta sin equipo porque uno da el paso y es difícil el tener que volver, fueron días largos y difíciles, y ahora acá como un sueño más cumplido", añadió.

Así mismo, el mediocampista sabe que llega a Europa a una edad avanzada (27 años), por lo que compite contra el tiempo para poderse consolidar en el balompié europeo.

"Por la edad también a veces corremos contra reloj, la carrera de un futbolista es corta, este momento no lo vivía a mis 20 años y obviamente no llegan oportunidades. La realidad es que al final el único equipo que hizo una oferta formal, que me habló, fue el Dinamo", comentó.

"Se habla mucho de otras ligas que pude haber ido, pero es como si tú quieres trabajar en otro lugar, por mí jugaría en el equipo más grande del futbol, pero si ese equipo no te quiere, ¿cómo haces para ir? Es ir a un equipo que te quiera, te haga sentir importante, ayude a cumplir tus sueños y usarlo también como plataforma para buscar otros objetivos que se tienen en mente", finalizó.

