Luis Chávez sobre debut con Dinamo: "El fuego sigue encendido para cumplir mis sueños"

Luis Chávez vivió sus primeros minutos como jugador del Dinamo de Moscú en la derrota por goleada 1-4 frente al Spartak de Moscú en la Copa de Rusia.

El mediocampista mexicano señaló que tuvo un debut complicado, ya que el momento en el que ingresó era difícil para su equipo, pero por otro lado se mostró contento por cumplir uno de sus sueños.

"Me tocó entrar en un momento difícil del partido, estoy muy contento por cumplir uno de mis objetivos, no era la forma de la que me hubiera gustado empezar, pudimos ayudar a hacer un gol pero no nos dio para remontar el partido", comentó Luis Chávez.

Sin embargo, dejó en claro que está muy contento por cumplir sus objetivos y seguirá trabajando por crecer y consolidarse en el futbol de Rusia.

"Feliz porque las cosas que voy cumpliendo, tengo objetivos por delante, y el fuego sigue encendido para cumplir sueños, como latino aportamos cosas diferentes. Quiero tomar el rol, seguir creciendo, lograr triunfos y lograr campeonatos", explicó Chávez.

Sobre la Selección Mexicana, el futbolista tricolor afirmó que lleva mes y medio sin jugar y por ahora prefiere mantenerse en Rusia y consolidarse con el club, en espera de que más adelante sea considerado para futuras convocatorias.

"Es mi primer partido en más de mes y medio, yo creo que lo mejor sea quedarme en el equipo y en una próxima convocatoria ayudar de mejor manera a la Selección Mexicana", sentenció el mexicano.

