Nacho Ambriz: 'No tengo la menor duda de que JJ Macías va a triunfar en Getafe'

Ignacio Ambriz le deseó mucha suerte a José Juan Macías, quién se formó en Chivas, pero sobresalió durante el año que estuvo jugando en condición de préstamo en León.

El nuevo entrenador del Huesca está seguro de que el joven delantero la va a romper con el Getafe y que pronto se enfrentarán en la Primera División.

"Me da mucho gusto. Lo conozco bastante, en la parte humana y en la futbolística. Es un chico que tiene muchas ganas de trascender. Hoy se le abren las puertas. No tengo ni la menor duda de la capacidad y la calidad que tiene para triunfar. Sé que lo va a lograr. No me queda nada más que desearle lo mejor", mencionó.

Ignacio Ambriz se sentará con la directiva del Huesca pata hablar sobre los fichajes para la temporada 2021-22, pero dejó muy claro que no ha contactado a ningún jugador, luego de que surgió la noticia de que buscó a Fernando Navarro y Antonio Briseño.

"Han salido nombres, pero yo todavía no he hablado con nadie, se los digo honestamente. Cuando me quiero llevar a alguien, les marco y les pregunto si les interesa el proyecto. Tengo que sentarme con la directiva, hay una base de jugadores que se pueden quedar y otros que se pueden ir porque podrían pagar sus cláusulas", explicó.