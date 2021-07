Mónica Vergara sobre sanción al Tri Femenil por grito homofóbico: 'Habrá que respetarla'

Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana Femenil, fue cuestionado sobre la posibilidades de que su equipo 'pague' el castigo impuesto por FIFA por el grito homofóbico que se escucha en los partidos del Tri varonil, y aunque dijo que no hay nada oficial, dejó entrever que aceptarán lo que determine el organismo.

"Debe haber una invitación a los aficionados para erradicar el grito, si estamos pidiendo igualdad y viene una sanción hay que respetarla, pero estamos especulando. Cualquier información que dé sería especular, tenemos una sanción, pero cuando la FIFA dé el comunicado formal veremos, esperemos que el comunicado salga.

"En está gestión de Yon de Luisa y todos los involucrados están haciendo todo para erradicar este grito homofóbico, e invitamos a la gente a no etiquetar, a comportarnos con valores", expresó.

En tanto, la entrenadora nacional señaló que a su equipo no le generó nada el rumor de que pagarían el castigo, incluso invitó a la gente a no hacer caso de información equivocada.

"Me gustaría invitarlos a que no prestemos tanto espacio a información que no tiene fundamento, a nosotros no nos causó ningún conflicto, no se movió en nada el equipo.

"Me gustaría que se le diera espacio a otra información, por ejemplo somos un país que está dando mucho de qué hablar en el futbol femenil. Ha que difundir cosas que tienen sustento, no prestemos atención a cuestiones malintencionadas", dijo.

