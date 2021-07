De los Cobos sobre su salida de El Salvador: 'Perdí el entusiasmo, ya no estaba ilusionado'

El mexicano Carlos de los Cobos quedó desvinculado el pasado mes de abril de la selección de El Salvador con un acuerdo para la rescisión de su contrato, que llegaba hasta el Mundial de Qatar 2022.

A un par de meses de su renuncia, el mandamás reconoció que el dirigir a La Selecta no le significaba lo mismo que en su primera etapa o en el inicio de la segunda, afectando seriamente el tema de la pandemia de igual forma.

"Siento que perdí el entusiasmo. Ya no me representaba lo mismo, como cuando inicié esta segunda etapa. Ya no estaba ilusionado como lo sentí en el inicio", reveló De los Cobos en entrevista con TUDN.

"(También hubo) varios factores: quizá no tenía muy buena relación con la FESFUT y por otro lado el tema de la pandemia también tiene que ver. En el inicio fue bastante positiva nuestra participación porque tuvimos frecuencia de partidos en Liga de Naciones, partidos amistosos, Copa Oro y demás, pero después la pandemia interrumpió (todo)", apuntó el mexicano.

De los Cobos deja la selección salvadoreña después de 34 meses de trabajo. Dirigió 24 partidos, con saldo de 15 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

El mexicano, quien antes había dirigido a esta selección del 2006 al 2009, tomó las riendas del combinado 'Azul y Blanco' en mayo de 2018 con la promesa de llevar al país centroamericano al Mundial de Qatar 2022.

