Brandon Moreno sobre Chicharito: 'Me gustaría conocerlo y verlo de nuevo en la Selección'

Brandon Moreno acompañó a la Selección Mexicana en su victoria ante Nigeria en Los Ángeles y aseguró que le gustaría conocer a Javier Hernández, además de volver a verlo con la playera del Tri.

“Me encantaría conocerlo. Siento mucha admiración por la gente que hace cosas chingonas, ya sea en otros deportes o en la vida en general. Cuando lo menciono a él (a Chicharito) es un recuero que se me vino a la mente porque todo empieza aquí (en la cabeza). Recuerdo que fue muy criticado por eso, no sé por qué, si todo empieza en la mente, obviamente tienes que trabajar duro, pero si no lo imaginas, si no lo sueñas, si no lo persigues con tu mente, será complicado.

“Me gustaría (verlo de nuevo en la selección). Ahorita no he seguido tanto lo que ha pasado por estar metido en el gimnasio, pero antes seguía mucho el futbol. Yo lo vi jugando con Chivas, cómo se fue desarrollando, cómo se fue a Inglaterra, así que sería muy chido volverlo a ver ahí (con el Tri)”, mencionó para ESPN.

El primer campeón mexicano en la historia de UFC presentó su cinturón ante más de 50 mil aficionados y espera que mas gente volvee a ver la artes marciales mixtas.

“Ya he estado antes en partidos de la selección, pero esta vez es más especial porque siento el calor de la gente alrededor, estrellas que me están dando el calor porque son gente que también admiras y eso te hace sentir especial, además van ganando.

“Me encanta ver todo lo que ha pasado después del campeonato, que más gente voltee a ver las artes marciales mixtas”, agregó.

