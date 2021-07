Funes Mori tras su debut con el Tri: 'Para mí es un sueño cumplido'

Rogelio Funes Mori tuvo un debut de ensueño con la Selección Mexicana, pues solamente tardó cuatro minutos en hacerle gol a Nigeria.

El ‘Mellizo’ cumplió con las expectativas luego de que recibió un sinfín de comentarios negativos por naturalizarse para jugar con el Tri.

“Para mí es un sueño cumplido. Hay que seguir para adelante. Yo creo que el equipo estuvo muy bien, venimos trabajamos muy bien y eso se vio reflejado dentro de la cancha”, mencionó para las cámaras de TUDN.

El máximo goleador en la historia de Monterrey se sentía muy nervioso, pero su seguridad aumentó gracias al apoyo de sus compañeros y de los miles de aficionados que asistieron al Memorial Coliseum de los Angeles.

“Muchos (pensamientos), un poco de ansiedad y nerviosismo. La verdad es que con esta clase de jugadores, con los chicos que me han tratado muy bien y con el apoyo de la gente todo se me hizo más fácil”, agregó.

Rogelio Funes Mori quiere marcar muchos goles en la Copa Oro 2021 para responder a la confianza de Gerardo Martino y terminar por convencer a algunos de los aficionados más exigentes de la Selección Mexicana.

“Estoy muy feliz. Los muchachos me dieron sus consejos, me dijeron que estuviera tranquilo y que juegue como tenga que jugar. Así es más fácil poder demostrar adentro de la cancha. Me he sentido muy cómodo”, finalizó.

