Nacho Ambriz sobre dirigir al Huesca: 'Es la oportunidad que buscaba'

Ignacio Ambriz ya hizo sus maletas y se dirige hacia el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar su vuelo a España y asumir la dirección técnica del Huesca.

El exentrenador de León siempre quiso regresar a Europa y no le importa que sea con un equipo de la Segunda División.

"Me agarra en mi plena madurez como persona y como entrenador. Estoy convencido de que es la oportunidad que estaba buscando. Tenía que entrar al mercado. Me gustan los retos, me siento cómodo cuando las situaciones se ponen complicadas", mencionó.

"No me espanta, no me siento ni más ni menos que nadie. Asumo la responsabilidad. No le tengo que callar la boca a nadie. Quiero demostrar que el mexicano sabe trabajar, que es honesto y responsable", agregó.

Ignacio Ambriz probará suerte en España luego de que en México dirigió a Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa y León, con el que ganó el Guard1anes 2020.

"Todos los equipos me hicieron crecer. Todo ha sido un aprendizaje para mí, pero creo que el culminar con un campeonato, con un equipo que tenía una idea de juego que agrado, sí me ayudó a que se me abrieran las puertas. Siempre entregué lo mejor de mí", finalizó.

