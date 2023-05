Este jueves, Hirving ‘Chucky’ Lozano se coronó junto al Napoli en Serie A, logrando una hazaña que realizó Diego Armando Maradona en 1987 y en 1990 con el conjunto napolitano, hecho que sirve para recordar cuando el mítico ‘10’ argentino declaró su amor por el juego del mexicano.

“Me gustó Lozano, el de México. Melo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema. Me llevaría a Lozano”, declaró Diego Maradona en el programa ‘De la mano del Diez’ después del Mundial de Rusia 2018.

En 2019, cuando Chucky llegó al Napoli, Maradona volvió a declarar su amor por el juego de Lozano. Luego de ser cuestionado por la llegada del mexicano al conjunto napolitano, Maradona contestó: “Me encanta el ‘Chucky’. Con él, el Napoli va a tener delantero para rato”.

Chucky Lozano desde que llegó al Napoli, intentó emular la figura de Maradona y, este jueves, logró una de las hazañas que el astro argentino realizó en con la camiseta celeste del equipo del puerto mediterráneo.

