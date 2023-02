Orbelín Pineda todavía no sabe que pasará con el cuando termine su préstamo con el AEK

Orbelín Pineda no tiene claro su futuro, el jugador cuya carta pertenece al Celta de Vigo no sabe si continuará en Grecia con el AEK o tendrá que regresar a España una vez que su préstamo concluya con el cuadro helénico, mismo con el que pelea el campeonato de la Superliga Griega.

Desde Vigo se sabe que con las buenas actuaciones que "El Maguito" ha tenido, el interés de la afición y de la directiva ha crecido por lo que si lo esperan de regreso en España para la siguiente campaña, recordando que su préstamo es a un año sin opción a compra.

Hay muchas perspectivas, lo he platicado mucho con mi agente. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar. Voy a dar lo mejor de Orbelín, como siempre he tratado de hacerlo y seguir disfrutando. A final de cuentas faltan unos meses. Aprovecharlo, si seguiré o no seguiré no sabremos, pero dejar buena huella", confesó para TUDN.

En esta temporada ha disputado 24 encuentros, ha marcado siete goles y lleva una asistencia, su equipo es segundo lugar en la liga griega y se encuentra a dos puntos del líder con un partido menos.

