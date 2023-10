¿Otro mexicano a la MLS? Un equipo quiere a Efraín Juárez en el banquillo

Un mexicano más podría arribar pronto a la MLS, aunque no para tener actividad en cancha, sino para ser protagonista desde el banquillo. Se trata de Efraín Juárez, que actualmente es asistente técnico en el Club Brugge, a lado del noruego Ronny Deila.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el Colorado Rapids es el club que busca nuevo estratega, luego de ser el peor equipo de la Conferencia Oeste en una campaña para el olvido con 26 puntos en 32 jornadas y 25 goles anotados, lo que les dejó como la peor ofensiva.

Por ello, ya iniciaron a buscar al sustituto de Chris Little, quien lleva seis partidos como interino tras el despido de Robin Fraser a inicios de septiembre. Juárez es uno de los candidatos, junto con Jack Wilshere, según los reportes difundidos.

En el caso del británico de 31 años, tiene una temporada de experiencia con el equipo Sub18 del Arsenal, con el cual llegó a la final de la FA Cup Juvenil. La ventaja que tiene Wilshere es que Kroenke Sports & Entertainment es dueño del Arsenal al igual que del Colorado Rapids, entre otros clubes deportivos como los Denver Nuggets y los Rams de Los Ángeles.

Por ello sería un candidato idóneo. No obstante, no se descarta la opción de Efraín Juárez, que ya conoce la MLS, pues fue campeón en el 2021 con el New York City, como asistente de Ronny Deila, quien posteriormente se lo llevó a la Primera División de Bélgica, para dirigir juntos al Standard Lieja.

En mayo de este año el noruego y el mexicano migraron al Club Brugge, donde se encuentran actualmente. Tanto Juárez como Wilshere ya fueron contactados por la franquicia de Colorado y solo será cuestión de tiempo para conocer quién de los dos se queda con el puesto.

