Reportan que Inter Miami, con Lionel Messi, tendrán amistosos en Asia

El Inter Miami no pudo acceder a los Playoffs de la MLS 2023, por lo que ahora el equipo propiedad de David Beckham tiene planeado realizar una gira de partidos amistosos en Asia. Y para estos juegos sí contaría con su estrella, Lionel Messi.

De acuerdo con el periodista argentino Gastón Edul, de TyC Sports, el equipo visitará China y Japón para celebrar un par de encuentros amistosos, aunque con rivales todavía por confirmar. Dichos partidos se celebrarán en la Fecha FIFA que se está celebrando y la siguiente, programada del 19 al 21 de noviembre.

La misma fuente señaló que de momento está previsto que el club de Florida ejecute el viaje el próximo 2 de noviembre. Con ello, el conjunto dirigido por Gerardo Martino se mantendría en actividad pese a no acceder a Playoffs, luego de la derrota ante FC Cincinnati el pasado fin de semana.

A pesar de no avanzar a la siguiente fase, el Inter Miami todavía tiene por jugar los compromisos de temporada regular contra Charlotte FC, programados para el 18 y 21 de octubre. Con ello finalizará de manera oficial la primera temporada de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el equipo.

Tras la llegada de Messi, el equipo flamingo logró el título de la Leagues Cup, ante equipos de la Liga MX. No obstante, perdió la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo, además de que no podrá contender por el título en la MLS.

