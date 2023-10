Guty, exjugador español del Real Madrid, no tiene claro si Santiago Giménez, delantero de Feyenoord y de la Selección Mexicana, tiene la capacidad mental para poder jugar en el 14 veces campeón de Champions League.

En una entrevista con Fox Sports, el exmediocampista señaló que estar en el Real Madrid puede significar mucha presión para un jugador joven, pues el cuadro merengue siempre está en el foco de atención. Ante esto, Guty no sabe si Santi ya es capaz de tomar esa responsabilidad.

"Yo no sé si todavía está listo o no. Lo que está claro es que es una posición difícil para un chico joven, que todavía no sabe lo que es jugar en el Real Madrid. Yo creo que eso es lo más difícil, el poder acostumbrarte a estar en un club tan grande como el Real Madrid que todos los días hablan de ti y en ese sentido todavía no sé si está para eso", expresó.

Sin embargo, Guty aseguró que si el Real Madrid ya le 'echó el ojo' es porque "seguramente tiene cualidad para poder estar en el club".

Asimismo, Guty cree que el cuadro merengue no debe conformarse con Joselu o Jude Bellingham, sino que necesita tener a los mejores jugadores en su equipo, por lo que deben ir por Kylian Mbappé o Erling Haaland.

"Obviamente el Real Madrid necesita un delantero centro y no solo eso, tiene que tener a los mejores jugadores del mundo. Estoy convencido que tanto Haaland como Mbappé, uno de los dos, va a venir al Real Madrid el año que viene", comentó.

