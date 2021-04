Rafa Márquez descarta dirigir en México: 'Tengo las puertas abiertas en Europa'

Rafael Márquez sabe que su destino como entrenador está en Europa, por lo que por el momento descarta México, ya que tiene las puertas abiertas en el Viejo Continente para aprender de las mejores Ligas.

"Sí, totalmente, yo realmente por la gran trayectoria que hice en Europa tengo algunas puertas abiertas que si se da la oportunidad de estar allá, prefiero estar allá pues preparándome porque realmente será el inicio como lo hice como futbolista, como entrenador estando en las grandes ligas pues allá es donde se puede aprender mucho más", mencionó para La Afición.

Este viernes trascendió que Joan Laporta se habría puesto en contacto con el 'Káiser' para unirlo a filas juveniles del Barcelona, algo que por el momento, el exfutbolista de Atlas no ha recibido ninguna oferta.

"Sí, bueno hay una muy buena relación e incluso se hizo público que yo lo apoye en su candidatura (de Laporta) sin tratar de no recibir nada a cambio, sino por el simple hecho de la amistad y de lo que hicimos juntos en el pasado, pero bueno, no hay nada todavía en concreto, no hay ningún ofrecimiento, pero tampoco estoy cerrado a que no se pueda presentar, por ahora estoy enfocado al negocio", agregó.

