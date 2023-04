El Feyenoord y Santiago Giménez no tienen freno. La racha que el conjunto rojiblanco ha conseguido en la Eredivisie lo mantiene como el rival a vencer de la liga, pues se mantienen invictos desde el pasado mes de octubre y ahora les espera un interesante duelo frente al Ajax.

La Copa de los Países Bajos reunirá a dos de los clubes más sólidos del futbol neerlandés, pero particularmente el Feyenoord ha mostrado una versión impecable y de la mano va el rendimiento de un jugador en especial: el delantero mexicano Santiago Giménez.

‘Santi’ no necesitó un periodo de adaptación. Llegó para deslumbrar a su cuenta goleadora va a la alza, ya que en sus últimos 10 partidos ha conseguido hacer ocho anotaciones y aunque se habla de diversos pretendientes que buscan hacerse de sus servicios, en Rótterdam buscan que se quede un año más, así lo dejó saber el entrenador Arne Slot.

"Santiago tiene solo 21 años. Acaba de llegar, un nuevo continente y una nueva liga. Puede hacerlo mucho mejor. Primero queríamos que estuviera más en forma. Lo logramos bastante bien. Ahora estamos tratando de hacerlo más un uso completo e incluso mejor", dijo el estratega.

Pero el entrenador del Feyenoord no busca sólo su beneficio, deja de lado el egoísmo y piensa también en lo que será mejor para Giménez, pues sabe que la posibilidad de moverse de equipo e incluso de liga, podría significar un ascenso para su carrera y su desarrollo como persona.

"Realmente me gustaría ver a Santi quedarse más tiempo. También sería bueno para él jugar un año más aquí, pero no puedo estimar qué oportunidades tendrá. Algunas oportunidades solo se presentan una vez. También le daré el consejo de quedarse. Pero me imagino que hay personas a su alrededor que, si pueden ganar dinero con eso, dan consejos diferentes", explicó.

